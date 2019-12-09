"Днепр-1" подпишет известного украинца из другого клуба УПЛ
Украинский защитник ФК "Львов" Владимир Адамюк близок к переходу в "Днепр-1".
Днепряне готовы удовлетворить финансовые запросы клуба и 28-летнего футболиста, сообщает FCDNIPRO.COM.
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Сообщалось, что Адамюк хотел покинуть ФК "Львов" летом, но клуб не отпустил его. Тогда защитник мог перейти как раз в "Днепр-1".
Адамюк из-за разногласий с руководством клуба не играл с 10 августа. В этом сезоне он провел всего 3 матча, статистика здесь.
Напомним, что в рамках 16 тура УПЛ "Днепр-1" в выездной игре обыграл ПФК "Львов", забив по голу в каждом из таймов – 2:0.
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