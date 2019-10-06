Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция поединка

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Днепр-1 – Шахтер: смотреть онлайн матч 5 октября 2019 – Чемпионат Украины
Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция поединка / shakhtar.com

В воскресенье, 6-го октября, новичок чемпионата Украины "Днепр-1" дома сыграет против лидера лиги "Шахтера". Посмотреть поединок можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча 10-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Шахтер" в Украине осуществляет телеканал "2+2". Начало трансляции в 13:55. Матч начнется в 14:00.

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Матч "Днепр-1" – "Шахтер" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по этой ссылке. Кроме того, поединок будет транслировать платформа Football Hub.

Днепр-1 – Шахтер – онлайн-трансляция

До этого поединка "Шахтер" выиграл все 9 игр в чемпионате Украины, набрав 27 очков. На неделе "горняки" провели матч Лиги чемпионов против "Аталанты", одержав победу.

"Днепр-1" – новичок чемпионата Украины. Подопечные Дмитрия Михайленко за 9 матчей получили 11 очков и находятся на седьмой строчке.

Обзор матча "Днепр-1" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер ФК Днипро-1
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