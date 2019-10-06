Днепр-1 – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Днепр-1 – Шахтер: где смотреть онлайн матч 5 октября 2019 – чемпионат Украины
Днепр-1 – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В воскресенье, 5-го октября, состоится центральный матч 10-го тура чемпионата Украины. "Днепр-1" дома сыграет против лидера лиги "Шахтера". Посмотреть поединок можно по телевидению и онлайн.

Поединок "Днепр-1" – "Шахтер" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 13:55. Игра начнется в 14:00.

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Посмотреть матч "Днепр-1" – "Шахтер" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц сейчас 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Днепр-1" – "Шахтер" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

К этому поединку "Шахтер" подходит в статусе лидера чемпионата. "Горняки" выиграли все поединки и лидируют в лиге. "Днепр-1" с 11 очками занимает седьмое место.

Результат игры "Днепр-1" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер ФК Днипро-1
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