"Шахтер" на классе победил "Днепр-1" и продлил беспроигрышную серию до 39 матчей: видео

"Шахтер" в центральном матче 10 тура чемпионата Украины победил на выезде "Днепр-1". Для донецкого клуба это 10 подряд победа в чемпионате.

Днепр-1 – Шахтер 0:2

Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83

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"Горняки" 1-го октября сыграли изнурительный поединок в Италии против "Аталанты" и сумели победить. Из-за этого наставник дончан Луиш Каштру вынужденно провел ротацию в матче с днепрянами. В частности, с первых минут вышли Коноплянка, Додо и Бондарь. Хозяева поля играли в оптимальном составе, ведь имели целую неделю, чтобы подготовиться к поединку.

Быстрый гол

Уже на старте матча "Шахтер" сумел открыть счет, что крайне важно, если команда проводит 2 матча за одну неделю. На 4 минуте Степаненко сделал навес на Жуниора Мораеса, которого никто не опекал в штрафной. Украинский бразилец ударом головой попал в дальний угол ворот Юрчука-1: 0. Это 85-й гол для Жуниора в чемпионате Украины.

Пропущенный гол никак не напугал подопечных Дмитрия Михайленко, которые смело побежали отыгрываться. В то же время "горняки" получили возможность играть на контратаках, поскольку появилось много свободных зон. На 20 минуте Коноплянка, для которого город Днепр является родным, пробил почти с угла штрафной гостей. Евгений подкручивал мяч в дальний угол, но Юрчук спокойно забрал его в свои руки. Через 2 минуты бдительность голкипера дальним выстрелом проверил Степаненко – Юрчук отбил на угловой.

Через несколько мгновений стопроцентная возможность была у чемпиона мира Бондаря. Защитник "Шахтера" на дальней штанге замыкал навес с углового, но с пяти метров пробил выше ворот "Днепра-1". Хозяева ответили дальним ударом Вакулка после углового, но Пятов спокойно забрал мяч в свои руки. У команды Михайленко моментов не было. Зато подопечные Каштру могли удвоить преимущество в конце тайма. После передачи Додо бразилец Исмаили пробил выше ворот, хотя находился в пределах штрафной.

Победа на классе

Начало второй половины игры получился сумбурным и первый действительно опасный момент создал "Шахтер" на 55 минуте. Гости заработали штрафной на подступах к владениям Юрчука. Стандартное положение исполнил Алан Патрик, пробив в нижний левый от вратаря угол. Однако голкипер хозяев парировал выстрел бразильца.

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Острота в штрафной "Днепра-1" была на 73 минуте после острого штрафной: Юрчук не сумел зафиксировать мяч в своих руках, а защитники неудачно выбили. За это Патрик нанес удар из пределов штрафной, но после рикошета мяч улетел на угловой. Последние 10 минут матча "Шахтер" выглядел свежим благодаря заменам: на поле вышли Манор Соломон и Виктор Коваленко.

На 83 минуте "Шахтер" снял вопрос о победителе поединка. Тайсон обыгрался с Коваленко и благодаря рикошету вышел один на один с Юрчуком. Бразильцу удалось затолкать мяч в сетку ворот "Днепра-1". Донецкий клуб победу не отпустил и нанес днепрянам 5-е поражение в сезоне.

"Шахтер" не знает поражений в чемпионате Украины с 11 августа 2018 года – уже 39 матчей подряд. Следующую игру "горняки" проведут 18 октября против "Колоса". "Днепр-1" 20-го октября на выезде сыграет против "Мариуполя".

Днепр-1 – Шахтер видеообзор матча