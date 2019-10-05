Днепр-1 – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 6-го октября новичок чемпионата Украины "Днепр-1" примет донецкий "Шахтер" в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Букмекеры оценили, у какой команды больше шансов одержать победу.

Днепр-1 – Шахтер: прогноз

Дончане идут в чемпионате Украины без потерь – в девяти поединках "горняки" сумели набрать 27 очков. Команда находится в хорошем настроении, поскольку во вторник "Шахтер" победил "Аталанту" в Лиге чемпионов.

"Днепр-1" – новичок чемпионата Украины и попытается удивить гостей в 10-м туре чемпионата Украины. В предыдущей игре днепряне дали бой "Динамо". Кроме того, шанс хозяев заключается в том, что "Шахтер" провел изнурительный матч на неделе.

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Прогноз Фаворит Спорт

Очевидным фаворитом поединка является действующий чемпион Украины. Победу подопечных Луиша Каштру букмекеры оценивают коэффициентом 1,16. Не видят эксперты шансов у "Днепра-1". Их победа оценена коэффициентом 16,50. Ничья в поединке – 7,75.

Коэффициент на то, что в матче сумеют отличиться две команды – 2,33. Букмекеры предлагают коэффициент 1,91 на то, что в одном из таймов игры будет зафиксирована ничья.

Прогноз Pari Match

"Шахтер" очень много забивает в новом сезоне. За 9 матчей дончане забили 28 голов, то есть больше, чем три гола за игру. Если "Шахтер" победит "Днепр-1" и ТБ 2.5 – коэффициент 1,62. Если же "горняки" одолеют днепрян и ТМ 2.5 – коэффициент 3,45.

"Днепр-1" только набирается опыта, поэтому за 9 матчей подопечные Дмитрия Михайленко пропустили 11 голов и забили 10. Коэффициент на то, что хозяева не проиграют и ТБ 2.5 – 16,5. Если "Днепр-1" не проиграет и ТМ 2.5 – коэффициент 6,90.

Прогноз 1xbet

В прошлом сезоне "Днепр-1" и "Шахтер" встретились в полуфинальном матче Кубка Украины. Тогда победу на классе со счетом 2:0 одержал "Шахтер". Коэффициент на то, что дончане во второй раз одолеют днепрян с таким счетом – 5.

Коэффициент на то, что поединок завершится ничьей 0:0 или же 1:1 – 15. Минимальную победу хозяев со счетом 1:0 специалисты 1xbet оценили коэффициентом 41.

Матч 10-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" – "Шахтер" состоится 6-го октября. Начало игры в 14:00.