Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины

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Днепр 1 - Шахтер смотреть онлайн матч 17.04.2019 - трансляция 1/2 Кубка Украины
Днепр-1 – Шахтер смотреть онлайн

В среду, 17 апреля, перволиговый "Днепр-1" на собственном поле сыграет против донецкого "Шахтера" в полуфинале Кубка Украины. Трансляция матча – на сайте Спорт24.

Матч "Днепр-1" – "Шахтер" начнется в 18:30.

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Победитель этой пары сыграет против "Ингульца" в финале Кубка Украины. Матч запланирован на 15 мая и состоится в Запорожье.

Стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Антонио, Степаненко – Тете, Тайсон, Соломон – Кайоде
Запасные: Шевченко, Хочолава, Бондарь, Дентиньо, Патрик, Нем, Фернандо Педро

СК Днепр-1: Юрчук – Романюк, Лопирьонок, Логинов, Полевой – Батагов – Кузик, Когут, Снежко, Шаповал – Кулиш
Запасные: Клищук, Очигава, Чеботаев, Загальский, Панасенко, Чичиков, Кожушко

Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Шахтер

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
Источник: 24 Канал
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