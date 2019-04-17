Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
В среду, 17 апреля, перволиговый "Днепр-1" на собственном поле сыграет против донецкого "Шахтера" в полуфинале Кубка Украины. Трансляция матча – на сайте Спорт24.
Матч "Днепр-1" – "Шахтер" начнется в 18:30.
Читайте также: "Ингулец" сенсационно победил "Зарю" и сыграет в финале Кубка Украины
Победитель этой пары сыграет против "Ингульца" в финале Кубка Украины. Матч запланирован на 15 мая и состоится в Запорожье.
Стартовые составы команд:
Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Антонио, Степаненко – Тете, Тайсон, Соломон – Кайоде
Запасные: Шевченко, Хочолава, Бондарь, Дентиньо, Патрик, Нем, Фернандо Педро
СК Днепр-1: Юрчук – Романюк, Лопирьонок, Логинов, Полевой – Батагов – Кузик, Когут, Снежко, Шаповал – Кулиш
Запасные: Клищук, Очигава, Чеботаев, Загальский, Панасенко, Чичиков, Кожушко
Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Шахтер