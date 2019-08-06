"Днепр-1" сможет сыграть в еврокубках в следующем сезоне: объяснение Игоря Цыганыка

СК "Днепр-1" сможет сыграть в еврокубках, если по итогам сезона 2019/20 займет еврокубковое место в УПЛ. Соответствующую информацию озвучил журналист Игорь Цыганик.

Напомним, перед тем была информация, что "Днепр-1" даже если займет место в топ-4 по итогам чемпионата Украины (именно оно дает право выступить в еврокубках), не сможет сыграть там. Все из-за пункта 2 статьи 12 регламента лицензирования клубов УЕФА. Это так называемое "правило трех лет", согласно которому клубы не могут сыграть в еврокубках, если предыдущие три сезона не были членами федерации или профессиональной лиги.

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"Членство и договорные отношения (при наличии) должны продолжаться – в начале лицензионного сезона – по крайней мере три года подряд", – говорится в правилах УЕФА.

"У "Днепр-1" отсчет времени начинается с 21 июня 2017 года – именно в этот день клуб стал членом ПФЛ. А поскольку три года должно исполниться именно на момент старта сезона, который станет отборочным в еврокубки, в этот раз днепровскому клубу уже ничего не светит", – говорилось в новости на сайте Tribuna.com.

Однако у Игоря Цыганыка есть другие данные.

"Я убежден в том, что "Днепр-1" сможет сыграть в еврокубках. В статье 12 пункт 2речь не идет о профессиональном статусе. Только о том, что на начало лицензированного сезона членство и договорные отношения клуба должны существовать в течение трех лет подряд. Я получил информацию, что "Днепр-1" имеет договорные отношения с Днепропетровской областной федерацией футбола с декабря 2016 года. То есть декабрь 2016 года можно считать началом существования команды в украинском футбольном пространстве. В декабре 2019 года будут три года. Членом ПФЛ и УПЛ "Днепр 1 "стал позже. Но Днепропетровская областная федерация футбола является ассоциативным членом УАФ (Украинская ассоциация футбола). Она имеет право подписывать эти договоры, принимать к себе этих членов. Это делегируется УАФ. В заключение этого сезона у "Днепр-1" будет три с половиной года договорных условиях с УАФ через Днепропетровскую областную федерацию футбола. Эти три с половиной года дают право СК "Днепр-1" абсолютно спокойно квалифицироваться в еврокубки и получить лицензию на выступление в еврокубках. Да, УЕФА может изменить правила. Но согласно этим действующим правилам "Днепр-1" имеет право играть в еврокубках", – убежден Игорь Цыганик.

Но стоит напомнить, чтобы получить право выступать в еврокубках, "Днепр-1" для начала должен или занять место в топ-4 чемпионата Украины по окончанию сезона, или выиграть Кубок Украины.