"Днепр-1" стал победителем Первой лиги и напрямую вышел в УПЛ

В Первой лиге определился победитель. Им стал СК "Днепр-1". Команда со следующего сезона будет выступать в УПЛ.

В матче 26 тура Первой лиги "Днепр-1" на выезде в непростом матче обыграл "Балканы" 0:2. Голами отметились Игорь Когут и Зураб Очигава. В параллельном матче "Металлист 1925" проиграл на выезде "Николаеву". В ворота харьковской команды забивали Владислав Войцеховский, Сергей Кравченко и Андрей Ковалев. А Богдан Кушниренко уже в конце матча не реализовал пенальти, который назначили в ворота "Металлист 1925".

Читайте также: Сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Первой лиги

Благодаря этим результатам "Днепр-1" набрал 59 очков. И стал недосягаемым как для "Металлист 1925", так и для "Колоса" и "Волыни". Поэтому именно клуб из Днепра выиграл турнир, и в следующем сезоне будет выступать в Украинской премьер-лиге. Командам, которые займут второе и третье место в Первой лиге, для попадания в УПЛ предстоит сыграть переходные матчи с командами из элиты, которые займут 10 и 11 место.

Стоит напомнить, что матч "Металлист 1925" – "Днепр-1" собрал 22 тысячи зрителей на трибунах в Харькове.