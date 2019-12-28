"Днепр-1" усилил состав именитым украинцем из чемпионата Хорватии

Спортивный клуб "Днепр-1" объявил о подписании соглашения с защитником Александром Сватком.

Александр Сваток перешел в "Днепр-1" из хорватского "Хайдука". Контракт с защитником заключен на три года, сообщается на сайте днепровского клуба.

Во сколько обошелся трансфер игрока – не указывается.

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Стоит отметить, что это уже второй трансфер защитника в "Днепр-1", До этого клуб подписал соглашение с Владимиром Адамюком.

Александр Сваток

Родился 27 сентября 1994 года в Днепродзержинске (теперь Каменское), и является воспитанником днепровской академии (тренер Алексей Чистяков).

С 2011 по 2017 годы выступал за ФК "Днепр" (39 матчей в УПЛ, 6 матчей в Кубке Украины, 1 матч в еврокубках, а за молодежные команды он провел 108 матчей и забил 6 мячей). Также в Украине Александр выступал за луцкую "Волынь" и луганскую "Зарю" (в общем за эти команды провел 45 матчей, забил один гол в УПЛ, сыграл 4 матча в Кубке Украины 10 матчей, отметился одним голом в еврокубках).

Весь 2019 год он провел в составе хорватского "Хайдука" из Сплита, за который сыграл 16 матчей в чемпионате Хорватии, 2 матча в еврокубках, и одну игру в Кубке Хорватии.

В составах молодежной и юношеской сборных Украины провел 45 матчей и забил 1 мяч.