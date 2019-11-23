"Днепр-1" победил "Ворсклу" благодаря странному пенальти: видео

23 ноября "Днепр-1" переиграл серию из шести подряд матчей без побед в чемпионате Украины. Дома команда Дмитрия Михайленко нанесла "Ворскле" 11 поражение в 15 поединках.

Днепр-1 – Ворскла 1:0

Гол: Коркишко, 80

Смотрите также: "Александрия" в тяжелой игре победила "Зарю" перед матчем с "Вольфсбургом": видео

Ни в днепрян, ни в полтавчан дела в последнее время не идут наилучшим образом. В частности, "Ворскла" уволила Виталия Косовского с должности главного тренера команды. Возглавил полтавчан Юрий Максимов.

Шатается кресло под Дмитрием Михайленко в "Днепре-1". Днепряне не выигрывают в рамках чемпионата шесть матчей подряд. Только в 14 туре подопечные Михайленко прервали серию из 5 подряд поражений.

Стартовый отрезок матча в Днепре не запомнился острыми моментами. Первую возможность забить гол аж на 20 минуте имели хозяева. Коркишко замыкал навес справа, обработав предварительно мяч, но штанга спасла "Ворсклу".

В середине тайма на футбольном поле было много сумбура, что никак не способствовало интересной игре. Ближе к концу тайма "Ворскла" начала владеть инициативой, но не воплотила ее в забитый мяч.

Смотрите также: "Шахтер" разгромил "Львов" благодаря хет-трику Мораеса, конец сухой серии Пятова: видео

После перерыва первый полумомент отличиться имели гости. На 55 минуте Пердута остро пробил с дальней дистанции. Удару игрока "Ворсклы" совсем немного не хватило точности. Днепряне ответили острым ударом Снижко, но выше ворот.

На 77 минуте игры арбитр матча Юрий Иванов назначил странный пенальти в ворота "Ворсклы". Коркишко картинно упал в штрафной и рефери усмотрел пенальти. Удар с отметки уверенно исполнил Коришко – 1:0.

До завершения матча "Ворскла" так и не сумела отыграться, поэтому снова потерпела поражение. В то же время победа позволила днепрянам приблизиться к первой шестерке.

Днепр-1 – Ворскла видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ