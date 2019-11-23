Днепр-1 – Ворскла: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 23 ноября, в Днепре продолжится 15 тур чемпионата Украины по футболу. Местный "Днепр-1" примет аутсайдера лиги полтавскую "Ворсклу". Посмотреть игру можно онлайн на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча "Днепр-1" – "Ворскла" в Украине состоится на телеканале УНИАН. Начало игры в Днепре в 17:00.

Читайте также: Клуб УПЛ "Днепр-1" не будут переименовывать в следующем сезоне

Матч "Днепр-1" – "Ворскла" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке. Также поединок доступен на YouTube на канале Football Hub.

Днепр-1 – Ворскла – онлайн-трансляция

К этому поединку "Ворскла" подходит как худшая команда чемпионата. За 14 матчей полтавчане набрали только 8 очков и сменили главного тренера. После отставки Виталия Косовского клуб возглавил Юрий Максимов.

Не лучше дела у днепрян. Сейчас команда Дмитрия Михайленко набрала 12 очков и не сильно оторвалась от зоны вылета.

Обзор игры "Днепр-1" – "Ворскла" читайте на сайте Спорт24.