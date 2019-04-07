"Днепр-1" обыграл "Ворсклу" и вышел в полуфинал Кубка Украины

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Днепр-1 – Ворскла: видео голов, обзор матча Кубок Украины 2019
Днепр-1 – Ворскла / СК "Днепр-1"

В полуфинале Кубка Украины выступят сразу два клуба, которые представляют Первую лигу. Еще одним участником полуфинала стал "Днепр-1", который обыграл полтавскую "Ворсклу".

Днепр-1 – Ворскла 2:0
Голы: Кулиш, 78, Когут, 83

Команды не слишком активно провели первый тайм – мало моментов и ударов и много борьбы. Зато во втором тайме зрители на трибунах таки увидели забитые голы.

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Несмотря на то, что инициативой в матче владела "Ворскла", дважды забили именно днепряне. Все благодаря Владиславу Шаповалу. Игрок, вышедший на замену на 78-й минуте наносил удар низом в дальний угол ворот. Александр Ткаченко сумел отбить этот удар, но первым на добивании оказался Станислав Кулиш, который в падении и переправил мяч в ворота "Ворсклы".

Через шесть минут "Днепр-1" забил второй гол и фактически снял вопросы относительно победителя матча. После подачи с центра поля Игорь Когут оказался самым расторопным и отправил мяч в ворота.

"Днепр-1" побеждает и становится полуфиналистом Кубка Украины. Соперника днепряне узнают в понедельник, 8 апреля. В этот день в 14:00 состоится жеребьевка.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ворскла
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