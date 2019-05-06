"Днепр-1" вышел в УПЛ благодаря поражению соперников

Футбольный клуб "Днепр-1" оформил выход в УПЛ. Помогло в этом поражение соперников.

В матче 27-го тура Первой лиги "Волынь" дома обыграла "Колос", который до этого занимал вторую позицию. Поэтому отставание команды из Ковалевки от "Днепр-1" за четыре тура до конца составляет 14 очков. Поэтому днепровская команда стала недосягаемой для остальных команд и выиграла Первую лигу досрочно. Благодаря этому "Днепр-1" поднимется в УПЛ, где будет выступать в следующем сезоне.

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Но победа была важна и для самой "Волыни". Благодаря ей команда обошла "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице. Оно дает право на переходные матчи с командой УПЛ на выступления в элите украинского футбола. Третий "Колос" и четвертый "Металлист 1925" отстают на одно очко от луцкой команды.