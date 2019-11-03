"Заря" на выезде разгромила "Днепр-1", забив гол на первой минуте матча: видео

В матче между "Днепр-1" и "Зарей" в воскресенье, 3 ноября, был зафиксирован разгромный счет. Луганчане забили четыре гола, на что хозяева сумели ответить лишь одним точным ударом.

Днепр-1 – Заря 1:4

Голы: Коркишко, 60 – Кабаев, 2, Иванисеня, 22, Кочергин, 74, Леднев, 83

Открыть счет "Заре" удалось уже на первой минуте матча. Отличился Кабаев, который не встретил сопротивления от соперников в их штрафной и нанес удар в дальний верхний угол ворот.

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Такой старт несколько ошарашил хозяев поля. Но что-то сделать впереди им не удавалось. Зато посередине первого тайма "Заря" забила во второй раз. После подачи с углового Чеберко головой сбросил мяч на дальнюю штангу, где никто не помешал Иванисени вблизи ногой отправить мяч за линию ворот.

Интрига в матч вернулась во втором тайме, когда "Днепр-1" сократил отставание в счете. При этом гол засчитали только после того, как мяч во второй раз пересек линию ворот. Первый раз после удара Когута Шевченко дотянулся до мяча, но ни один из повторов так и не показал, пересек ли мяч полностью линию. Но Коркишко таки со второй попытки забил чисто. Поэтому на него и записали этот гол.

Однако избежать поражения "Днепр-1" не удалось. Во время очередной атаки Кочергин удачно принял мяч в штрафной, и мощно пробил в дальний угол ворот. Окончательный счет установил Леднев, забивший с пенальти. Его назначили за фол Папы Гуйе.

Видеообзор матча Днепр-1 – Заря

"Днепр-1" остался на восьмой строчке. Однако отрыв он зоны вылета составляет лишь три очка. "Заря" же пока поднялась на третье место, но стоит дождаться матча "Динамо" со "Львовом", ведь киевляне снова могут вытеснить луганчан на четвертую строчку.