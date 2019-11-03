Днепр-1 – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
В воскресенье, 3 ноября, "Днепр-1" а своем поле принимает "Зарю". Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.
"Заря" сейчас находится среди лидеров, в то время как "Днепр-1" – недалеко зоны вылета. Поэтому очки в этом матче необходимые обеим командам.
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Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Заря
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