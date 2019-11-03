Днепр-1 – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Днепр-1 – Заря: смотреть онлайн матч 3 ноября 2019 – УПЛ
Днепр-1 – Заря онлайн / СК "Днепр-1"

В воскресенье, 3 ноября, "Днепр-1" а своем поле принимает "Зарю". Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

"Заря" сейчас находится среди лидеров, в то время как "Днепр-1" – недалеко зоны вылета. Поэтому очки в этом матче необходимые обеим командам.

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Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Заря

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Заря ФК Днипро-1
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