"Днепр" без проблем разгромил "Ледяных Волков" в матче УХЛ

Хет-трик Руслана Ромащенко и дубль Никиты Коваленко вывели херсонцев на второе место. "Щуки" продолжили победную серию против соперника.

Днепр – Ледяные Волки 9:4 (3:1, 6:0, 0:3)

Последний раз эти команды встречались полторы недели назад, и сильнее были херсонцы, которые тот поединок завершили с победным счетом 8:1. А до этого все 12 матчей между двумя клубами заканчивались победой "Днепра". Тринадцатая встреча не стала исключением...

С начала первого периода инициативой на площадке завладели херсонцы, и уже через три минуты Андрей Жвачкин вывел "Днепр" вперед. Через две минуты, совершенно неожиданно, гости отыгрались с помощью броска Владислава Воробьева.

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Пропущенная шайба не стала холодным душем для хозяев площадки – они продолжали создавать опасные моменты у ворот гостей, наращивая постоянное напряжение. В итоге на 13-й минуте Александр Каракулько и Руслан Ромащенко (с перерывом в 25 секунд) удвоили преимущество херсонцев. Те голевые моменты, которые возникали у ворот Олега Петрова, были искусно отражены вратарем "щук".

Переломным моментом в матче стал второй период, в котором подопечные Дмитрия Пидгурского полностью переиграли команду Руслана Борисенко со счетом 6:0. Точными бросками у херсонцев дважды отличились Руслан Ромащенко и Никита Коваленко. Также еще по одному разу – Сергей Дорофеев и Артем Целгородцев. Также мог отличиться Владислав Луговой, но в пробитии буллита не смог переиграть вратаря "волков".

В заключительной двадцатиминутке, хозяева немного расслабились. Наставник "Днепра" заменил своего основного голкипера Олега Петрова на Владислава Гурко, который отличился тем, что за одну минуту пропустил две шайбы Кирилла Маландина и Ильи Чуйкова. Когда же в ворота вернулся основной кипер "Днепра", Никита Шабанов в одном из моментов переиграл и его.

В последнее время команды продемонстрировали высокие скорости и создали на двоих немало голевых моментов, но цифры на табло херсонской арены "Фаворит" остались без изменений. В итоге поединок закончился со счетом 9: 4 в пользу "Днепра".

Отметим, что после 14 игр киевляне набрали 8 очков и заняли пятое место, а херсонский "Днепр" с 28 баллами удерживает второе место в турнирной таблице.