"Днепр" дома победил "Одесса", "Киев-Баскет" разгромил "Запорожье"

"Днепр" победил дома "Одессу" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги – 84:70. А в параллельном матче "Киев-Баскет" разгромил "Запорожье" (110:73).

Днепр – Одесса 84:70 (26:23, 17:19, 20:10, 21:18)

Первая половина поединка прошла за почти равной борьбе. В начале хозяева традиционно пошли вперед. Однако впоследствии одесситам удалось переломить ход борьбы. Содействовали этому проблемы днепрян в защите. Также хозяева много теряли 8 против 1.

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То после +6 в первой четверти, "Днепр" на столько же отставал во второй 10-минутке. Впрочем, к большому перерыву хозяева выровняли положение.

Лидером днепрян в первой половине стал Санон – 11 очков. Однако у гостей по столько же набрали сразу два игрока – Холлоуэй и Прокопенко.

В перерыве хозяевам удалось разобраться с проблемами в защите. Как следствие, рывок в начале третьей четверти 11:0. "Днепр" уверенно взял игру под свой контроль. Гостям больше не удалось хотя бы существенно сократить отставание. В итоге у Днепра очки набирали все игроки, которые выходили на площадку.

Санон в итоге так и завершил матч самым результативным у победителей. Корниенко за 19:31 сделал дабл-дабл – 12 очков и 10 подборов.

В следующем поединке Днепр играет 10 ноября дома против Химика. Одесса тот же день будет играть в Харькове против Соколов.

Киев-Баскет – Запорожье 110:73 (30:18, 29:22, 30:16, 21:17)

Хозяева мощно начали матч и получили солидное преимущество еще в первой половине. Набрав 59 очков за 20 минут игры, подопечные Айнарса Багатскиса получили 19 баллов преимущества еще до большого перерыва. "Киев-Баскет" атаковал с хорошим процентом, особенно с дальнего расстояния. Киевляне реализовали впечатляющие 66% бросков из-за дуги, имели преимущество на подборах, сделали 17 ассистов еще за две четверти и играли максимально осторожно, допустив лишь 4 потери. Как результат, преимущество киевлян по всем ключевым показателям и солидный отрыв в счете.

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В третьей четверти киевляне продолжили работать в том же режиме. Еще 30 очков за четверть и лишь 16 пропущенных говорили о том, что игра была сделана задолго до ее завершения. Айнарс Багатскис получил хорошую возможность поиграть широкой ротацией, но не перенапрягал лидеров перед ответственным домашним матчем против "Цмоки-Минск" в Кубке Европы. "Киев-Баскет" победил со счетом 110:73, не испытав особого сопротивления от соперника.

У хозяев в дебютном домашнем матче с "Киев-Баскет" 17 очков и 8 подборов в актив записал Сергей Павлов и 18 очков за 12 минут на площадке набрал Максим Пустозвонов, который реализовал 5 из 9 дальних бросков.

Поэтому свой следующий матч киевляне сыграют во вторник, 5 ноября, в киевском Дворце спорта против "Цмоки-Минск", а "Запорожье" 7 ноября дома примет "Прометей".