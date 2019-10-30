"Днепр" фантастически отыграл 23 очка, но уступил "Цмоки-Минску" в овертайме

Обладатель Кубка и Суперкубка Украины "Днепр" проиграл выездной матч второго тура Кубка Европы FIBA против белорусского "Цмоки-Минск" – 108:101 ОТ.

Цмоки-Минск – Днепр 108:101 ОТ (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8)

"Днепр" проиграл первую половину, позволив сопернику еще до большого перерыва набрать 55 очков. Хозяева реализовали 9 из 18 трехочковых, действовали в нападении более разнообразно и выигрывали борьбу, в то время как украинский клуб набирал очки в основном индивидуально, провалился в защите, позволив лидеру соперника Бранко Мирковичу отличиться 16 набранными баллами еще до большого перерыва.

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В третьей четверти "Днепр" существенно прибавил в нападении, набрав за 10-минутку 29 баллов. Гости результативно играли в краске, в частности хороший игровой отрезок провел Кирилл Фесенко, чьи очки помогли "Днепру" сократить отставание до 10 очков перед решающим отрезком матча.

Четвертую четверть "Днепр" начал отлично: 8 подряд очков от Александра Сизова, который реализовал два дальних броска, отправили "Цмоки" на тайм-аут при 2-очковом преимуществе соперника. Впервые "Днепр" вышел вперед за 4 минуты до завершения основного времени, когда Максим Заркудаев реализовал свободный трехочковый из угла. После этого команды устроили качели, лидер менялся несколько раз, но 40 минут для определения победителя оказалось недостаточно. Генри Дугат атаковал на победу за 7 секунд до конца — ошибся, как и Джамар Абрамс, который не реализовал трехочковый бросок с сиреной.

К сожалению, заключительную 5-минутку выиграли белорусы, в составе которых в решающих владениях игру на себя взяли Миркович и Максим Салаш. "Днепр" позволил сопернику вернуть себе преимущество, отыграть которое не сумел. Трехочковый Максима Закурдаева сократил отставание "Днепра" до 1 очка за 1:17 до конца овертайма, но больше очков гости не набирали.

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"Цмоки-Минск" выиграл матч со счетом 108:101, нанеся нашему клубу второе поражение в групповом раунде. "Днепр" сумел отыграть 23 очка отставание, проведя мощную вторую половину, но ключевой отрезок матча остался за хозяевами.

"Днепр" свой следующий матч на евроарене сыграет 6 ноября на выезде против болгарского "Левски".