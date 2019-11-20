"Днепр" и "Киев-Баскет" одержали уверенные победы в групповом этапе Кубка Европы

Украинские клубы "Киев-Баскет" и "Днепр" провели домашние матчи 5 тура группового раунда Кубка Европы против "Левски" и "Цмоки-Минск" соответственно.

Киев-Баскет – Левски 86:66 (26:10, 22:12, 18:21, 20:23)

Украинцы захватили инициативу в игре со стартовых секунд и не дали усомниться в собственной победе ни на минуту.

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Гости из Болгарии первыми открыли счет в матче, на что команда Айнарс Багатскиса ответила нокаутирующим рывком 18:0, после которого гости долго не могли прийти в себя, а вторая меткая атака от "Левски" была реализована экс-игроком "Черкасских обезьян" – Брэндоном Янгом только в конце седьмой минуты матча. В "Киев-Баскет" особенно хорошо играли бигмен Коренюк и капитан Макс Пустозвонов. На двоих эти ребята набрали 20 баллов за стартовые 10 минут.

Во второй четверти хозяева не думали сбрасывать обороты и с каждой минутой увеличивали разницу в счете. Фантастически использовал свои минуты на паркете Коренюк – за 12 минут, сыгранных в первой половине матча, украинец имел дабл-дабл – 16 очков и 11 подборов, из которых 5 на корзине соперника. Завершилась первая половина матча при счете 48:22.

На старте третьей десятиминутки киевляне продолжили увеличивать преимущество над соперниками, но через некоторое время гости поняли, что им терять нечего и стали играть более раскованно. Это принесло свои дивиденды и как третий, так и четвертый период выиграли болгары, тем не менее, конечно, что благодаря разнице в 26 очков киевляне могли чувствовать себя комфортно практически при любых обстоятельствах.

Днепр – Цмоки-Минск 90:75 (15:25, 22:21, 28:8, 22:20)

Украинский клуб неудачно начал матч, пропустив рывок в первой четверти. Команда Дениса Журавлева не удержала соперника, пропустив 25 очков и ответив лишь 16. Во второй четверти отрыв белорусского клуба достигал максимальных 15 очков, однако под занавес первой половины "Днепр" сумел сократить отставание до 8 баллов.

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А вот в третьей четверти хозяеваоформили сверхмощный рывок. Началось все с 11:0 для "Днепра", который отправил соперника в нокдаун и не останавливался до конца четверти. Украинский клуб спровоцировал серию потерь у соперника, который совсем сник, реализовал несколько дальних, в частности удачный отрезок с 9 очками за четверть провел Дугат. А энергия Санон помогла хозяевам зафиксировать психологическое преимущество, которое они не теряли уже до конца игры.

Так, "Цмоки" попытался вернуться, сделав рывок 8:0 в начале заключительной четверти, но в ответ получил еще более мощный удар от "Днепра", который вернул себе двусмысленное преимущество и уже ее не отпускал. На определенном отрезке преимущество команды Журавлева достигало 21 очка, а завершился матч со счетом 90:75 в пользу "Днепра". Волевая победа днепрян, которые уступали 15 баллов в первой половине матча.

Мощную игру провела задняя линия хозяев: у Санона 23 очка. 7 подборов, 2 передачи, блок-шот и перехват (РЕ 26), у Дугата 18 очков и 9 передач (РЕ 25), а Закурдаев завершил матч с 15 очками, 4 перехватами и 3 пердачами, реализовав 3 из 5 трехочковых. Заключительный матч "Днепр" дома проведет против болгарского "Левски".