"Днепр" и "Одесса" вышли в финал Кубка Украины: видео

Баскетбольные команды "Днепр" и "Одесса" сумели пробиться в финал Кубка Украины. "Днепряне" победили "Киев Баскет-Баскет", а "Одесса" была сильнее "Политехника".

БК "Политехник" – БК "Одеса" – 73:89 (15:23, 16:27, 12:22, 30:17 )

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Сразу после стартового вбрасывания обе команды дали понять, что настроены исключительно на победу. За меньше, чем полторы минуты после старта матча на двоих команды выполнили шесть штрафных бросков. В целом же команды начали игру ровно и по очереди выходили в лидеры встречи. В середине первого периода счет был 9:9 после точного дальнего от Дэвиса. Но ближе к завершению четверти проблемы начались у команды Владимира Коваля.

Главный "скорер" команды Телджон Кромер получил три фола сразу в начале встречи. У одесситов под конец периода разыгрались легионеры: после дальних от Мэйси и Пирса разница перед второй десятиминуткой составила 8 баллов – 15:23.

На старте второго периода вышеупомянутый Кромер заработал уже четвертый фол и сел на скамейку запасных, чем одесситы стали активно пользоваться. Тем более, что свой бросок нашел Мартин, который по итогам первой половины реализовал три из трех бросков с периметра. Разница в счете увеличивалась на глазах и лишь в концовке периода харьковчане смогли стабилизировать свою игру, но сократить отставание не удалось – 31:50.

На старте второй половины матча команде Владимира Коваля уже нечего было терять и наставник решил бросить в игру своего лидера – Телджона Кромера. Но польза от этого была минимальной. Одесситы продолжили доминировать благодаря хорошему проценту попаданий с периметра. В третьем периоде хорошо поработал молодой Эрнесто Ткачук, который попал практически два подряд трехочковых и в очередной раз нокаутировал соперников.

В последнем периоде харьковчане снова попытались организовать рывок, что им наконец и удалось, но разница в счете была слишком большой, а времени было слишком мало. 73:89 – "Одесса" в финале.

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БК "Днепр" – БК "Киев-Баскет" – 78:76 (18:24, 21:14, 18:18, 21:20)

Днепряне лучше вошли в игру и открыли счет усилиями Кушнирова, который реализовал средний бросок. После этого еще три балла отправил в корзину гостей Мишула, но на это действие Крик быстро ответил идентичным попаданием. Киевляне очень быстро выполнили перебор командных фолов и уже на четвертой минуте стартовой четверти все фолы в пользу днепрян были пробивными. Однако, после не очень удачного начала зарядил гостей из столицы бигмен Нванкво, который бросил очень неожиданный трехочковый и попал, чем поднял бурю эмоций на скамейке своего клуба. На мажорной ноте киевляне и завершили первую четверть – Крик с сиреной забросил эффектный баззер – 18:24.

На старте второго периода замечательный отрезок выдал Шундель. Украинец забросил два подряд дальние броски и практически выровнял положение в матче. У гостей повел за собой команду Латкович, в то время как в "Днепра" феерилы Мишула и Фесенко. Ближе к завершению свое слово сказал и американский легионер Киева – Морис Крик, который попал серию дальних. Однако лидером на большой перерыв ушли все же подопечные Дениса Журавлева – 39:38.

Вторую половину игры лучше начали гости, которые благодаря рывку 6:0 смогли быстро достать соперника. Но днепряне, в свою очередь, ближе к завершению периода ответили собственными удачными атакующими действиями и сравняли счет в четверти.

Старт последней десятиминутки был равным: обе команды старались играть осторожно, чтобы быстро не заработать перебор командных фолов, а вот клатч-тайм остался за командой в синей форме. Закурдаев и Сизов расстреляли соперника из-за дуги, но киевляне нашли ответ в лице неутомимого Крутоуса, пять подряд очков которого в очередной раз вернули интригу в игру. За 6 секунд до конца игры Крик дальним попаданием сравнял счет в матче, но в следующей атаке команда Мурзина сфолила на Тимофеенко, который и установил с линии окончательный счет – 78:76.

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