"Днепр" эффектно победил "Харьковских Соколов" в матче-открытии нового сезона Суперлиги

Днепр выиграл стартовый матч нового сезона Суперлиги, одолев на домашнем паркете дебютантов элитного дивизиона "Харьковских Соколов".

Днепр – Харьковские Соколы 95:57 (19:13, 20:16, 28:19, 28:9)

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Гости навязали борьбу только на стартовом отрезке матча, поведя 9:2, но затем команда Дениса Журавлева пришла в себя и постепенно, но очень уверенно набирала обороты. Хозяева добавили в защите, организовали серию быстрых отрывов, выйдя в лидеры еще в первой четверти.

Завел команду Иссуфу Санон, который стал настоящим энерджайзером в этом матче. В активе защитника сборной Украины эффективная работа в защите и целая порция хайлайтов, которые стали украшением матча.

Что касается самой игры, то "Днепр" в одной четверти не выпустил соперника с 20 очков, спровоцировал у "Соколов" 22 потери, 26 очков набрал в быстрый отрыв, а скамейка запасных команды Журавлева пополнила командную доработку 52 набранными баллами.

Все это завершилось разгромным поражением для "Соколов", которые оказались не готовы к битве с заряженным "Днепром". У команды Владимира Коваля ничего не удалось в позиционном нападении, а 95 пропущенных очков подчеркивают проблемы в защите в дебютном матче сезона. "Днепр" выиграл со счетом 95:57, стартовав в новом сезоне с уверенной победы.

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"Днепр" свой следующий матч в национальном первенстве сыграет 6 октября на выезде против "Черкасских мавп", а "Соколы" будут противостоять "Мавпам" на два дня раньше – 4 октября.