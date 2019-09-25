"Днепр" на выезде победил "Ледяных Волков" в матче УХЛ
Четвертый тур Украинской хоккейной лиги открывал матч в Киеве между "Ледяными Волками" и херсонским "Днепром".
Ледяные Волки — Днепр 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Первая двадцатиминутка для обеих команд прошла в упорной борьбе. Хоккеисты пытались забросить хотя бы одну шайбу в ворота соперника. Но и Олег Петров и Максим Дуве стойко держались в воротах и отбивали атаки. Так первый период закончился со счетом 0:0.
На экваторе поединка счет в матче первыми открыли "щуки". Никита Макарицкий отметился шайбой в воротах "Ледяных Волков". Сравняли счет хозяева площадки усилиями Бориса Андрющенко, который пробил на Олега Петрова.
Читайте также: Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборной Украины по волейболу за Евро-2019
Стоит отметить, что свои первые очки за результативность заработал шведский легионер Антон Рудгорд. Второй период закончился со счетом 1:1.
Первые 10 минут третьего периода счет держался 1:1. Казалось бы, матч предвещал игру в овертайме. Но на одиннадцатой минуте гости расстреляли ворота Максима Дуве. Шайбой отличился микс Липсбергс. И снова удалось "Ледяным Волкам" сравнять счет. В верхний угол ворот херсонцев шайбу отправил Николай Дворник.
Всего через минуту гости снова вышли вперед. Алексей Янишевский поразил ворота "волков". Поставил точку в поединке Денис Василенков, который забросил четвертую шайбу для херсонского "Днепра" в этом матче.
"Днепр" после этого матча поднялся на второе место в турнирной таблице. "Ледяные Волки" потеряли возможность занять четвертую строчку, оставшись на пятой.
Выбор редакции
-
"Ингулец" выбил "Карпаты", "Минай" одолел "Волынь": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украинысегодня , 21:13
-
"Динамо" в сверхтяжелом матче победило "Мариуполь" благодаря голу в добавленное время: видеосегодня , 19:11
-
Ястремская сенсационно победила вторую ракетку мира на турнире в Китаесегодня , 15:17