"Днепр" на выезде победил "Ледяных Волков" в матче УХЛ

Четвертый тур Украинской хоккейной лиги открывал матч в Киеве между "Ледяными Волками" и херсонским "Днепром".

Ледяные Волки — Днепр 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Первая двадцатиминутка для обеих команд прошла в упорной борьбе. Хоккеисты пытались забросить хотя бы одну шайбу в ворота соперника. Но и Олег Петров и Максим Дуве стойко держались в воротах и отбивали атаки. Так первый период закончился со счетом 0:0.

На экваторе поединка счет в матче первыми открыли "щуки". Никита Макарицкий отметился шайбой в воротах "Ледяных Волков". Сравняли счет хозяева площадки усилиями Бориса Андрющенко, который пробил на Олега Петрова.

Читайте также: Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборной Украины по волейболу за Евро-2019

Стоит отметить, что свои первые очки за результативность заработал шведский легионер Антон Рудгорд. Второй период закончился со счетом 1:1.

Первые 10 минут третьего периода счет держался 1:1. Казалось бы, матч предвещал игру в овертайме. Но на одиннадцатой минуте гости расстреляли ворота Максима Дуве. Шайбой отличился микс Липсбергс. И снова удалось "Ледяным Волкам" сравнять счет. В верхний угол ворот херсонцев шайбу отправил Николай Дворник.

Всего через минуту гости снова вышли вперед. Алексей Янишевский поразил ворота "волков". Поставил точку в поединке Денис Василенков, который забросил четвертую шайбу для херсонского "Днепра" в этом матче.

"Днепр" после этого матча поднялся на второе место в турнирной таблице. "Ледяные Волки" потеряли возможность занять четвертую строчку, оставшись на пятой.