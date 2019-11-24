"Днепр "на выезде разбил" Динамо"," Белый Барс "без проблем победил" Волков"

В воскресенье, 24 ноября, состоялись заключительные поединки 18-того тура чемпионата Украинской хоккейной лиги.

МХК Динамо – Днепр 2:9 (0:2, 1:4, 1:3)

Разница между этими командами составляла пропасть в 33 очка. К тому же, для подопечных Александра Панченко встреча с командой из топ-3 в нынешнем сезоне всегда заканчивалась с разгромным поражением. В прошлом туре – харьковчане уступили "Донбассу" со счетом 17:0. В сентябрьском матче в Херсоне, они были биты "щуками" – 16:1.

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Увы, но и эта встреча для хоккеистов "Динамо" не стала исключением. Правда, стоит отдать должное харьковчанам, они смогли забить второй команде чемпионата больше одной шайбы.

Для "Днепра" первый период сложилась не так уж и легко. Несмотря на их полное преимущество на площадке, хозяева мужественно держали оборону своих ворот и даже старались остро играть впереди, ловя херсонцев на контратаках. В итоге, "Динамо" пропустило две шайбы во второй половине периода.

Сценарий двух двадцатиминуток матча, ничем не отличался от предыдущего. "Днепр" – атаковал, контролировал и задавал темп игре, а хозяева – обороняясь, искали счастья у ворот "щук" с помощью быстрых контратак. Как результат, обе команды смогли забросить на двоих еще девять шайб. При том, что две из них на счету хоккеистов "Динамо".

После этой победы "Днепр" продолжает занимать второе место. После 16 игр у подопечных Дмитрия Пидгурского 37 очков. Они опережают "Донбасс" на 5 баллов (при 15 играх дончан) и проигрывают кременчужанам 10 очков (при 18 играх у "горожан"). МХК "Динамо" продолжает занимать последнее место, имея в активе лишь одно очко.

Ледяные Волки – Белый Барс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Первый период команды провели абсолютно на равных – ни один из клубов не позволял противникам долго владеть преимуществом на площадке, попутно атакуя и создавая острые моменты.

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Пробить оборону киевлян "Белый Барс" смог только во второй половине периода, когда тройка Благой-Ружников-Бабинец удачно разыграла шайбу и Назар Ружников отправил ее в ворота Максима Дуве.

Во второй двадцатиминутке "барсы" не на шутку активизировались и работали только на увеличение счета. Таким образом к концу второго периода белоцерковцы еще дважды отличились в воротах противника (шайбы на счету Благого и Зозовского), а на табло горели неутешительные 0: 3.

Заключительный отрезок встречи команды провели на равных, однако голевая удача была только на стороне "Белого Барса" – еще одной шайбой отметился Сергей Бабинец, установив окончательный счет в матче.