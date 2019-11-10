"Днепр" нанес "Химику" второе поражение в сезоне

"Днепр" победил дома "Химик" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги – 65:57.

Днепр – Химик 65:57 (24:10, 10:16, 14:18, 17:13)

Большую часть стартовой 10-минутки борьба была равной. В дальнейшем же хозяева сумели оторваться не в последнюю очередь благодаря лучшей реализации дальних бросков. Из-за дуги забивали Сизов, Корниенко и впоследствии Санон.

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Во второй четверти гости сделали акцент на защиту, не позволив хозяевам забить даже половину очков по сравнению со стартовой 10-минутки. При этом "Химик" отыграл 6 очков из 14-ти отставание.

К началу заключительной четверти южненцы окончательно выровняли положение, отыграв 18 очков отставания. "Днепр" сохранял преимущество по подборам, но при этом вдвое больше допускал потерь. Впрочем хозяевам хватило сил, чтобы удержать преимущество и довести поединок до победы.

Таким образом "Днепр" нанес действующему чемпиону второе поражение в сезоне. Сейчас "Прометей" и "Днепр" остаются последними командами чемпионата у которых одно поражение.