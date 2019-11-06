"Днепр" обидно проиграл "Лукойл Левски" в Кубке Европы ФИБА

Украинский клуб "Днепр" уступил "Лукойл Левски" в матче первого этапа Кубка Европы ФИБА. Днепряне проиграли болгарскому клубу во второй раз.

Лукойл Левски – Днепр 85:78 (23:18, 22:22, 17:23, 23:15)

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Гости лучше начали поединок и повели в счете +5. До завершения четверти хозяева не только сравняли счет, но и вышли вперед +5.

Во второй 10-минутке команды продолжали поочередно лидировать и никому не удалось уйти в отрыв. На большой перерыв болгары ушли с преимуществом в те же 5 очков.

В третьей четверти хозяевам удалось нарастить преимущество до 10 очков, но подопечные Дениса Журавлева сумели сократить отставание до одного балла.

Интрига сохранялась до конца игры. "Левски" имел преимущество в три очка за считанные секунды до финальной сирены и не позволил "Днепру" перевести игру в овертайм.

Хозяева одержали драматическую победу с разницей в 7 очков.

Следующую игру в рамках Кубка Европы ФИБА днепряне проведут 13-го ноября против украинского "Киев-Баскета".