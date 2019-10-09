"Днепр" обыграл "Борисфен" и вышел в групповой раунд Кубка Европы FIBA

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Днепр — Борисфен результат
Днепр — Борисфен результат / ФБУ

"Днепр" принимал белорусский "Борисфен" в ответном матче квалификации Кубка Европы FIBA, имея за плечами 25 очков преимущества, которые были добыты в выездном матче.

Днепр — Борисфен 81:71 (24:15, 13:15, 25:15, 19:26)

Первый матч: "Днепр" одержал разгромную победу в финале квалификации Кубка Европы ФИБА

Хозяева контролировали игру с самого ее начала, завладев 9-очковым преимуществом еще по итогам первой четверти, и лидировали в счете до завершения первой половины. "Днепр" хорошо двигал мяч, атаковал с неплохим процентом, пытаясь играть быстро в нападении и агрессивно в защите.

Главной проблемой для "Днепра" стали 13 потерь, которые хозяева допустили еще во время первой половины. "Борисфен" хоть и играл осторожнее, но в нападении были проблемы, реализовав лишь 28% бросков с игры, что не позволило им зацепиться в первой половине.

Вторая половина вышла похожей на первую: хозяева уверенно выиграли третью четверть, во время которой были максимальные в этом матче 27 очков преимущества. Однако удержать концентрацию в заключительной десятиминутке, которая уже была формальностью, команде Дениса Журавлева не удалось. "Днепр" позволил сопернику выиграть заключительный отрезок матча, но на итоговом результате матча и всего противостояния это никак не отразилось.

"Днепр" выиграл и второй матч у "Борисфена" (81:71), забронировав за собой место в групповом раунде Кубка Европы FIBA. В основной части турнира "Днепр" сыграет против "Киев-Баскет", белорусского "Цмоки-Минска" и болгарского "Левски".

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Теги: Спорт БК Днепр Баскетбол
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