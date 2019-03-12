"Днепр" обыграл "Кременчуг" в первом матче полуфинала плей-офф УХЛ: видео

В Кременчуге состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором "Кременчуг" принимал "Днепр". Решающей в этой встрече стала шайба Руслана Ромащенко.

Уже на третьей минуте встречи гости вышли вперед: Кирилл Бондаренко подобрал шайбу после проигранного Иваном Дунаевым вбрасывания, и с неудобной руки отправил игровой снаряд в дальний угол ворот над плечом Георгия Бояршинова. Свое преимущество херсонцы удвоили в концовке второго периода. Алексей Черемнов отдал передачу ровно на клюшку Руслану Ромащенко, который забросил свою первую шайбу в розыгрышах плей-офф УХЛ.

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На 46-й минуте прессинг "горожан" дал результат – Ивану Савченко удалось застать врасплох Олега Петрова и сократить отставание до одной шайбы.

За считанные секунды до окончания игры Александр Савицкий выпустил шестого полевого игрока, однако вместо того чтобы отыграться, "Кременчуг" пропустил – Иван Дунаев "обокрал" защитника, и из своей зоны отправил шайбу ровно в сетку ворот.

Таким образом "Днепр" вышел вперед в полуфинальной серии, которая продлится до четырех побед одной из команд. Следующий матч команды сыграют 13 марта в Кременчуге, начало встречи – в 18:30.

Кременчуг – Днепр 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 Бондаренко (Дунаев), 2:41. 0:2 Ромащенко (Черемнов, Макарицький), 36:12. 1:2 Савченко (Ворона, Гриценко), 45:27. 1:3 Дунаев – пустые ворота