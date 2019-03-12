"Днепр" обыграл "Кременчуг" в первом матче полуфинала плей-офф УХЛ: видео

15 Читати новину українською
"Днепр" обыграл "Кременчуг" в первом матче полуфинала плей-офф УХЛ: видео

В Кременчуге состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором "Кременчуг" принимал "Днепр". Решающей в этой встрече стала шайба Руслана Ромащенко.

Уже на третьей минуте встречи гости вышли вперед: Кирилл Бондаренко подобрал шайбу после проигранного Иваном Дунаевым вбрасывания, и с неудобной руки отправил игровой снаряд в дальний угол ворот над плечом Георгия Бояршинова. Свое преимущество херсонцы удвоили в концовке второго периода. Алексей Черемнов отдал передачу ровно на клюшку Руслану Ромащенко, который забросил свою первую шайбу в розыгрышах плей-офф УХЛ.

Читайте также: В США хоккеисты устроили массовую драку во время благотворительного матча: видео

На 46-й минуте прессинг "горожан" дал результат – Ивану Савченко удалось застать врасплох Олега Петрова и сократить отставание до одной шайбы.

За считанные секунды до окончания игры Александр Савицкий выпустил шестого полевого игрока, однако вместо того чтобы отыграться, "Кременчуг" пропустил – Иван Дунаев "обокрал" защитника, и из своей зоны отправил шайбу ровно в сетку ворот.

Таким образом "Днепр" вышел вперед в полуфинальной серии, которая продлится до четырех побед одной из команд. Следующий матч команды сыграют 13 марта в Кременчуге, начало встречи – в 18:30.

Кременчуг – Днепр 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 Бондаренко (Дунаев), 2:41. 0:2 Ромащенко (Черемнов, Макарицький), 36:12. 1:2 Савченко (Ворона, Гриценко), 45:27. 1:3 Дунаев – пустые ворота

 

blog_ava
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
сегодня
982
Теги: Спорт Хоккей ХК "Кременчуг" ХК "Днепр"
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены
сегодня 14:21 Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены
157
Умер легендарный нападающий сборной Бразилии Коутиньо
сегодня 09:53 Умер легендарный нападающий сборной Бразилии Коутиньо
69
Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео
сегодня 08:00 Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео
149
Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
11 марта 17:41 Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
145
В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
11 марта 15:28 В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
89
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук