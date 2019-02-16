"Днепр" одержал феерическую победу в чемпионате Украины по баскетболу: видео

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"Днепр" одержал феерическую победу в чемпионате Украины по баскетболу
"Днепр" одержал феерическую победу в чемпионате Украины по баскетболу / ukrbasket.net

"Днепр" на последних секундах вырвал победу у "Запорожья". Вице-чемпион Украины на домашней площадке одолел вторую команду чемпионата со счетом 87:83.

"Днепр" – "Запорожье" 87:83 (23:17, 25:22, 16:24, 23:20).

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Игроки "Днепра" уверенно провели первую половину матча, однако, провалили третью четверть, позволив "Запорожью" сократить отставание с 9 до 1 пункта.

В игре нервов в конце встречи же победителем вышли игроки "Днепра". Сначала Александр Мишула результативно завершил проход под кольцо. А Дмитрий Глебов с линии штрафных установил окончательные цифры на табло.

Фоторепортаж от Ukrbasket с матча "Днепр" – "Запорожье":

Больше всего к победе днепрян причастен Станислав Тимофеенко, ведь в его активе 18 очков. У гостей же отличался Джеймс Хилл, оформивший дабл-дабл – 26 очков и 18 подборов.

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Теги: Новости Украины Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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