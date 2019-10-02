"Днепр" одержал разгромную победу в финале квалификации Кубка Европы ФИБА

Украинский клуб "Днепр" выиграл первый матч финала квалификации Кубка Европы ФИБА. Днепряне на выезде победили белорусский "ЦОР-Борисфен".

ЦОР-Борисфен – Днепр 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)

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В первой четверти на паркете велась наиболее ожесточенная борьба, которую "Днепр" выиграл с разницей в три очка. Уже в следующей четверти подопечные Дениса Журавлева ушли в отрыв, разгромив хозяев паркета.

На большой перерыв "Днепр" ушел с преимуществом в 14 очков. После возобновления игры "ЦОР-Борисфен" не сумел навязать борьбу и "Днепр" удерживал комфортную победу.

В конце концов, днепряне своего не отпустили и довели матч до разгромной победы с разницей в 25 очков.

Команды проведут ответный матч 9-го октября в Днепре. Победитель противостояния сыграет на групповом этапе Кубка Европы ФИБА.