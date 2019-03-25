"Днепр" одержал волевую победу над "Кременчугом" и сравнял счет в серии плей-офф УХЛ: видео

В шестом матче полуфинальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги между херсонским "Днепром" и "Кременчугом" так и не удалось определить участника финала. Эту задачу команды отложили на седьмой матч.

Счет в серии перед этим матчем был 3:2 в пользу "Кременчуга". Поэтому всего одна победа отделяла "горожан" от выхода в финал. И они были близки к этому. Первый период встречи прошел в упорной борьбе, но с небольшим преимуществом гостей. "Сухой" счет на табло – справедливый итог первой 20-минутки.

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Во второй 20-минутке команды показали яркую и бескомпромиссную борьбу на каждом участке льда. Уже на 5-й минуте Тимур Гриценко с удобной позиции поразил ворота Олега Петрова. Но через 9 минут белорусский форвард "Днепра" Иван Дунаев установил "статус-кво" на табло.

Третий период хоккеисты "Кременчуга" начали в меньшинстве, чем на 25-й секунде и воспользовался "Днепр" – отличился Кирилл Белоусов. Далее команды играли на встречных курсах, создавая опасность как у одних, так и у других ворот. Но все же херсонцам удалось отстоять победу 2:1. И тем самым сравнять счет в полуфинальной серии.

Последний, седьмой матч полуфинальной серии УХЛ состоится в Кременчуге 27 марта в 18.30. Именно там и решиться судьба путевки в финал чемпионата и кто станет соперником "Донбасса".

Днепр – Кременчуг 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Счет в серии: 3:3

Шайбы: 0:1, Гриценко (Ворона, Савченко), 24:31; 1:1, Дунаев (Бондаренко) 34:39; 2:1, Белоусов (Янишевский, Дунаев), 40:25.