"Днепр" одолел "Черкасских Мавп" и приблизился к лидерству в Суперлиге, победа "Киев-Баскета"

"Днепр" одержал седьмую победу в Суперлиге по итогам матча с "Черкасскими Мавпами" в регулярном чемпионате (82:70).

Днепр – Черкасские Мавпы 82:70 (28:11, 21:23, 22:17 11:19)

Хозяева повели с разницей в 17 очков уже после первой четверти, которую до конца матча "Мавпы" сократили до 12 пунктов.

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Самым результативным баскетболистом матча стал форвард гостей Сеад Хаджифейзович, на счету которого 20 очков, а также 6 подборов и результативная передача. У днепрян лучший показатель у Максима Корниенко – 17 очков.

После восьми сыгранных матчей "Прометей" и "Днепр" лидируют в таблице регулярного чемпионата, имея по 15 очков.

Харьковские Соколы – Киев-Баскет 68:76 (17:23, 21:21, 20:22, 10:10)

В другом матче дня "Харьковские Соколы" уступили в домашнем поединке "Киев-Баскету" – 68:76.

Болельщики харьковчан заждались дебютной победы команды в элитном дивизионе. Не стала переломной и встреча против одного из фаворитов сезона.

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Закаленные еврокубковыми успехами гости быстро захватили контроль над ходом борьбы в свои руки. Харьковчане старались слишком не отпускать соперника, но все же дебют встречи киевляне выиграли.

В дальнейшем гости спокойно контролировали ход событий, не позволяя харьковчанам перехватить инициативу. На стороне киевлян была лучшая результативность. Хозяева кроме стартовых минут так больше ни разу не выходили вперед. Самым результативным в матче стал легионер гостей Шеферд, который добавил 19 очков в общекомандный заработок, реализовав две дальние попытки из трех.

"Харьковские Соколы" в следующем поединке играют 1 декабря дома против "Черкасских Мавп". Киевляне в тот же день будут играть в Днепре.