"Днепр" по буллитам одержал победу в равном поединке с "Белым Барсом"

В четверг, 10 октября, состоялся матч в Белой Церкви, где "Белый Барс" принимал херсонский "Днепр". Матч закончился после серии буллитов со счетом 2:3.

Белый Барс – Днепр 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

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В первом периоде первыми счет открыли гости. Шайбой отличился Кирилл Белоусов. Несмотря на то, что "Днепр" перед игрой считался фаворитом в матче, команды показали абсолютно равный хоккей, и большую часть времени игра проходила в средней зоне. До конца первой двадцатиминутки счет остался неизменным – 0:1.

Второй период для "барсов" начался с реализации большинства. Сравнял счет Артем Шиманский. Назар Ружников вывел команду вперед со счетом на табло – 2:1 в пользу хозяев льда.

В третьей двадцатиминутке "барсы" позволили "Днепру" сравнять счет. Точный бросок удался Денису Василенкову.

После окончания основного времени команды продолжили поединок в овертайме. Ворота "Белого Барса" пытался поразить Микс Липсбергс, но Кирилл Кучер справился с мощным броском. В первой в четвертом сезоне УХЛ серии послематчевых бросков шайбой отметился Владислав Брага и одержал победу для "Днепра".