"Днепр" победил "Химик" в первой игре за Суперкубок Украины, Санон набрал больше всего очков

В Южном состоялся первый матч Суперкубка Украины 2019 года. Чемпион Суперлиги "Химик" на своем паркете проиграл обладателю Кубка Украины "Днепру".

Химик – Днепр 63:78 (18:29, 13:14, 14:17, 18:18)

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Гости с начала игры завладели инициативой. Подопечные Дениса Журавлева начали наращивать преимущество, поэтому "Химик" вынужден был смириться с ролью команды, которая догоняет.

На большой перерыв команды ушли при преимуществе именно гостей +12. В третьей четверти "Днепр" продолжал держать "Химик" на расстоянии.

По-настоящему "Химик" включился в игру только в последней 10-минутке. Хозяева паркета играли более агрессивно, но было уже поздно. "Днепр" сдержал преимущество и выиграл первый матч.

Больше всего очков в матче набрал новичок "Днепра" Иссуф Санон – 17. У "Химика" самым результативным оказался Михаил Горобченко, который набрал 13 очков.

Повторная игра между командами состоится 21-го сентября на паркете "Днепра".