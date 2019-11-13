"Днепр" победил "Киев-Баскет" и одержал первую победу в Кубке Европы ФИБА

"Днепр" победил "Киев-Баскет" в рамках группового этапа Кубка Европы ФИБА и одержал свою первую победу в нынешнем розыгрыше.

"Днепр" – "Киев-Баскет" 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17)

Стартовое вбрасывание выиграл игрок "Днепра" Игорь Чумаков и хозяева паркета сразу помчались в атаку, однако первый бросок от Станислава Тимофеенко своей цели не достиг. Зато открыл счет набранным баллам в игре эффектным данком новичок гостей из столицы Украины – Владислав Коренюк. Кейси Шепард преимущество своей команды удвоил, а хозяева первые баллы набрали лишь с линии штрафных на третьей минуте игры – дважды точным был Макс Закурдаев.

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В дальнейшем команды играли ровно и шли буквально нога в ногу, не отпуская друг друга больше чем на несколько баллов. После удачного броска от днепрянина Глебова счет стал 20:14 в пользу команды Журавлева, однако в концовке киевляне сумели отыграть отставание и догнать своих соперников – 20:20 после первой десятиминутки.

На старте второго периода команды начали уделять больше внимания защите и играть осторожнее, однако лучше это удалось команде Багатскиса, которая и ушла на большой перерыв в качестве лидера с преимуществом в 6 пунктов – 37:43.

Днепряне отлично отыграли стартовые минуты третьего периода и уже за полторы минуты благодаря двум подряд точным дальним от Закурдаева вернули на табло ДС "Шинник" равный счет. В дальнейшем уже "Киев-Баскет" пытался восстановить свое преимущество, однако сегодняшние хозяева паркета без боя не сдавались и навязывали команде Багатскиса свою игру.

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На равных команды играли практически до завершения матча: за полторы минуты до окончания четвертой четверти Корниенко сократил разницу в счете до 1 балла в пользу гостей, а уже в следующей атаке Тимофеенко вывел свою команду вперед.

За 21 секунду до завершения игры главный тренер гостей из столицы был вынужден взять минуту, однако, завершился тайм-аут перехватом от Сизова, который и поставил точку в матче своим лэй-апом. Гости могли отыграться на последней секунде за счет спасительного дальнего от Петрова, однако бигмен своим броском не попал – 79:76 – первая победа "Днепра" в Еврокубке.