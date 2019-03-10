"Днепр" победил "Одессу" в финале Кубка Украины

Баскетбольный клуб "Днепр" сумел выиграть Кубок Украины. В финале днепряне победили баскетболистов "Одессы".

Днепр – Одесса 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)

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Обе команды достаточно ровно начали матч, вследствие чего номинальным гостям удалось выиграть первую четверть только с разницей в два очка. В следующей 10-минутке "Одесса" увеличила отрыв – подопечные Олега Юшкина ушли на большой перерыв с преимуществом +11.

После отдыха "днепряне" перевернули все с ног на голову. Подопечные Дениса Журавлева чрезвычайно уверенно выиграли третью четверть и сравняли счет в игре. А на старте последней четверти "Днепр" просто разрывал "Одессу" и ушел в отрыв +6, что заставило Олега Юшкина взять тайм-аут.

Однако это "Одессе" не помогло. У "Днепра" залетало почти все и очень быстро отрыв увеличился до +13. И игроки "Днепра" слишком быстро поверили в победу. Два подряд трехочковых броска Пустозвонова подарили гостям надежду. За менее, чем две минуты до завершения матча одесситы сократили отставание до трех очков.

И, в отличие от "Одессы", "Днепр" преимущество не растранжирил и довел поединок до логического завершения в свою пользу – 74:69.

Отметим, что на пути к финалу "Днепр" в драматичном матче победил "Киев-Баскет", а "Одесса" оказалась сильнее "Политехника".

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