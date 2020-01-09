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"Днепр" подписал баскетболиста с опытом выступлений в НБА

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Джаред Террелл / БК "Днепр"

Баскетбольный клуб "Днепр" подписал контракт с американским защитником Джаредом Терреллом. Игрок в свое время выступал за команду НБА "Миннесота Тимбервулвз".

Террелл отыграл четыре сезона в NCAA за университет Род Айленд. В свой последний год он набирал по 16,8 очка, 3,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру. В 2018 году новичок "Днепра" выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был избран. Тем же летом подписал двусторонний контракт с "Миннесотой Тимбервулвз" и выступал за команду в Летней лиге.

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В НБА за "Вулвз" Джаред сыграл в 14 матчах, в которых в среднем набирал по 2,2 очка, 0,9 передачи и 0,4 подбора за 7,9 минуты на площадке. В G-Лиге в составе фарм-клуба "Миннесоты" "Айова Вулвз" Террелл провел 32 матча, набирая по 15,3 очка, 4 подбора и 2,3 передачи почти за 32 минуты на паркете.

Нынешний сезон защитник начал в Израиле, где выступал за местный "Хапоэль" из Эйлата. В шести матчах местного чемпионата Террелл набирал в среднем по 14 очков, 2,8 подбора и 2,7 передачи.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол БК Днепр
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