"Днепр" проиграл в матче лидеров чемпионата Украины

20 Читати новину українською
Днепр – Кременчуг результат / УХЛ

В заключительном матче 20-го тура Украинской хоккейной лиги "Кременчуг" на выезде обыграл херсонский "Днепр" (2:1).

Днепр – Кременчуг 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Как и ожидалось, матч команды начали на скоростях и все первые 20 минут поочередно обменивались опасными атаками. Однако, открыть счет заброшенной шайбой суждено именно хозяевам площадки – после мощного броска от синей линии от Сергея Дорофеева на добивании грамотно отработал Александр Шибаев и отправил шайбу точно в ворота Вячеслава Новицкого.

Читайте также: "Динамо" пропустило 12 шайб от "Белого Барса", "Донбасс" уверенно победил "Ледяных Волков"

В итоге "щуки" вели вплоть до экватора поединка, когда Дмитрий Орлов через ворота Олега Петрова отдал точный пас на Александра Пукса, и тот прошил кипера херсонцев, установив паритет на табло. И хоть клубы неоднократно пытались снова забросить и выйти вперед, однако до конца периода зрители так и не увидели забитых голов. Таким образом, на второй перерыв команды ушли при равном счете.

В заключительном отрезке встречи команды все силы бросили в атаку и бежали вперед, пытаясь завладеть игровым преимуществом. Счет на табло изменился за 6 минут до конца поединка, когда после рикошета от защитника "щук" шайба отскочила точно в клюшку Николая Киселева, который в одно касание прошил Олега Петрова и вывел вперед свою команду.

У "Днепра" до конца поединка так и не получилось отыграть пропущенную шайбу, и матч завершился минимальной победой "горожан". Таким образом, "Кременчуг" после победы в Херсоне набрал 53 очка и оторвался от "щук", занимающих второе место, на 12 баллов.

Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
сегодня
9330
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт ХК Кременчуг ХК Днепр Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:54 Гвардиола сконфузился, перепутав "Манчестер Сити" с "Баварией": видео
Юрій Семенюк 26
сегодня 17:00 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 102
сегодня 14:11 Директор ТК "Футбол" подробно рассказал, что будет транслировать третий футбольный канал группы
Вісент Луїс 99
сегодня 12:09 Удар украинки Козловой стал одним из лучших дропшотов года: видео
Юрій Семенюк 57
сегодня 07:05 Сегодня началась подача заявок на билеты Евро-2020: где купить и какая цена
Михайло Гема 2378
Новости
Больше новостей
Залиште відгук