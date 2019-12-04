"Днепр" проиграл в матче лидеров чемпионата Украины

В заключительном матче 20-го тура Украинской хоккейной лиги "Кременчуг" на выезде обыграл херсонский "Днепр" (2:1).

Днепр – Кременчуг 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Как и ожидалось, матч команды начали на скоростях и все первые 20 минут поочередно обменивались опасными атаками. Однако, открыть счет заброшенной шайбой суждено именно хозяевам площадки – после мощного броска от синей линии от Сергея Дорофеева на добивании грамотно отработал Александр Шибаев и отправил шайбу точно в ворота Вячеслава Новицкого.

Читайте также: "Динамо" пропустило 12 шайб от "Белого Барса", "Донбасс" уверенно победил "Ледяных Волков"

В итоге "щуки" вели вплоть до экватора поединка, когда Дмитрий Орлов через ворота Олега Петрова отдал точный пас на Александра Пукса, и тот прошил кипера херсонцев, установив паритет на табло. И хоть клубы неоднократно пытались снова забросить и выйти вперед, однако до конца периода зрители так и не увидели забитых голов. Таким образом, на второй перерыв команды ушли при равном счете.

В заключительном отрезке встречи команды все силы бросили в атаку и бежали вперед, пытаясь завладеть игровым преимуществом. Счет на табло изменился за 6 минут до конца поединка, когда после рикошета от защитника "щук" шайба отскочила точно в клюшку Николая Киселева, который в одно касание прошил Олега Петрова и вывел вперед свою команду.

У "Днепра" до конца поединка так и не получилось отыграть пропущенную шайбу, и матч завершился минимальной победой "горожан". Таким образом, "Кременчуг" после победы в Херсоне набрал 53 очка и оторвался от "щук", занимающих второе место, на 12 баллов.