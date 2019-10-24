"Днепр" разгромил "Ледяных Волков" в чемпионате Украины: видео

23 октября состоялся очередной матч чемпионата Украины по хоккею. На арене "Фаворит" игра между ХК "Днепр" и "Ледяными Волками" завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.

Днепр – Ледяные Волки 8:1 (4:1, 2:0, 2:0)

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В первом периоде счет открыли гости. Иван Федосов забросил шайбу в ворота Максима Дуве. Сравнял счет Денис Василенков. Буквально через минуту Владислав Брага увеличил отрыв. К концу первой двадцатиминутки хозяева площадки забросили "волкам" еще две шайбы. Авторами голов стали Александр Каракулько и Александр Шибаев.

К экватору матча в воротах киевлян оказалось еще две шайбы. Сначала Микс Липсбергс, а затем и Илья Декало поразили ворота соперника. После чего "волки" активизировались и начали играть в атаке. К концу второго периода счет не изменился – 6:1.

Первые 10 минут третьего периода для обеих команд прошли без изменения счета. Впоследствии Сергей Дорофеев сменил счет на табло, увеличив отставание "Ледяных Волков". Не прошло и минуты после седьмой шайбы, как Александр Шибаев оформил дубль.

К концу третьего периода "волки" заметно устали и снизили темп, но матч так и завершился с результатом 8:1 в пользу хозяев площадки.

Днепр – Ледяные Волки: видеообзор игры