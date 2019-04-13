"Днепр" сравнял счет в серии плей-офф с "Химиком"

"Днепр" победил дома "Химик" в четвертом поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги по баскетболу – 93:77.

"Днепр" – "Химик" 93:77 (29:13, 24:29, 22:23, 18:12)

Счет в серии: 2:2

Предыдущие матчи между командами: первый, второй, третий

Южненцы хорошо знали после первого матча в Днепре, насколько мощно хозяева могут начинать поединок. Но окончательно справиться с этой опасностью гостям не удалось. К середине стартовой 10-минутки южненцы пытались особо не отставать от "Днепра".

Но дальше разница в счете стала быстро расти. Защита гостей не успевала перекрывать быстрые атаки днепрян. При этом у игроков "Химика" плохо шли броски. Лишь один двухочковый с 12 попыток. Два трехочковых Рябчука и еще один Эдвина стали весомым вкладом в достижение гостей. Поэтому по паритету под щитами "Химик" после первой 10-минутки уже проигрывал 16 очков.

Во второй 10-минутке южненцы добавили агрессии. Постепенно им удалось сбить атакующий пыл днепрян, выросла реализация. Так к большому перерыву гости смогли сократить общую разницу до 11 очков. Хозяева оставались лучшими лишь по реализации бросков со средней дистанции – 4/21 против 8/20.

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В начале третьей четверти хозяева сделали рывок, поочередно результативно завершили атаки Натяжко, Глебов и Тимофеенко. Южненцы отреагировали тайм-аутом. После корректив гости сыграли четыре очка, а трехочковый самого результативного в составе гостей Эдвина сократил общую разницу до 10 очков.

В начале заключительной 10-минутки южненцы подобрались на расстояние шести очков от "Днепра". Оставалось еще 7 минут игрового времени и у хозяев было еще достаточно сил. Они ответили 8:0 на последний всплеск активности гостей. В частности забили из-за дуги Закурдаев и Мишула. Ярким подтверждением преимущества хозяев стали два попадания Закурдаева за две минуты до конца. Он дважды обокрал соперников, которые уже слишком истощились.

Поэтому "Днепр" сравнял счет в серии с "Химиком". Финалист в этой паре определится в Южном 16 апреля.

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