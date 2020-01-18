"Днепр" третий раз в сезоне обыграл "Черкасские Мавпы"

"Днепр" одержал уверенную выездную победу над "Черкасскими Мавпами" в матче чемпионата Украины (101:86).

Черкасские Мавпы – Днепр 86:101 (23:23, 22:20, 19:34, 22:24)

Макс Закурдаев первым открыл счет в игре после выигранного Фесенко спорного мяча. Тем не менее, уже через несколько секунд молодой центровой "Мавп" Дмитрий Скапинцев также ответил двумя очками в корзину гостей.

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После этого Беликов и Скапинцев еще раз забили в кольцо соперника, но осуществить рывок горожанам так и не удалось, ведь Тимофеенко быстро попал трехочковый. Первая четверть проходила на равных и в очень быстром темпе, и завершилась с равным счетом – 23:23.

Во втором периоде игру на себя взял новичок гостей – Террел, единственный игрок в Суперлиге, имеющий опыт выступлений за команду НБА. Но, команда Михельсона сумела выдержать удар и не отстать в счете, более того, в концовке периода благодаря стопроцентной точности дальних от капитана Кольченко "Мавпы" вышли вперед – 45:43.

В третьей десятиминутке команда Дениса Журавлева сумела нейтрализовать нападение хозяев. До этого днепряне добавили хороший процент реализации своих бросков и в итоге за третий период команда в синих майках имела 13 баллов преимущества.

В заключительной четверти гости продолжили доминировать на паркете и не позволили зрителям ни на секунду усомниться в своей победе.