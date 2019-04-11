"Днепр" уничтожил "Химик" на собственной площадке и сократил отставание в серии

"Днепр" не оставил шансов "Химику" в третьем матче полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу.

Днепр – Химик 90:53 (27:2, 20:14, 21:19, 22:18)

Счет в серии: 1:2

Первый матч между командами: "Химик" обыграл "Днепр" в первом матче полуфинала плей-офф Суперлиги

Старт матча превратился для южненцев в настоящий ужас. Команда Виталия Степановского свои первые очки в дебютной четверти набрала лишь на 10 минуте. До этого гости успели пропустить 25 баллов и в итоге завершили стартовый отрезок при счете 2:27.

"Днепр", в свою очередь, реализовал 11 из 15 бросков с игры (2/5 трехочковых) за 9 результативных передач – команда Дениса Журавлева в этот день чувствовала себя очень комфортно.

Хозяева, в состав которых после травмы вернулся Натяжко, продолжили увеличивать преимущество и во второй четверти, выиграв ее 21:14. Гости выглядели обреченными и завершили первую половину с 18% реализации бросков с игры при 0 из 10 дальних попыток. На большой перерыв соперники ушли при шокирующем счете 48:16 в пользу "Днепра". Все 10 игроков хозяев, которые выходили на площадку в первой половине, успели отметиться набранными баллами.

Второй матч между командами: "Химик" в овертайме удвоил преимущество в серии плей-офф с "Днепром"

К сожалению, вторая половина стала пустой формальностью. "Химик" не сумел вернуться в игру и решил не тратить силы перед четвертым матчем серии, дав отдых своим лидерам в заключительной четверти. "Днепр", сделав убийственный рывок в первой десятиминутке, доминировал в течение всего матча, который довел до убедительной победы со счетом 90:53.

Четвертый матч серии команды проведут в субботу, 13 апреля, в Днепре. Начало встречи – в 14:00.

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