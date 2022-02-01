"Днепр" в серии буллитов переиграл "Донбасс", "Кременчуг" раздавил "Белый Барс": видео

30 и 31 января состоялись очередные матчи Украинской хоккейной лиги. Уверенную победу удалось одержать "Кременчугу". Также победу в свой актив записали хоккеисты "Динамо" и "Днепра"

Белый Барс – Кременчуг 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)

Шайбы: 1:0 Ружников (Бородай, Панченко), 1:34; 2:0 Панов (Дурдиев, Арабов), 4:45; 2:1 Красильников (Ворона – млад.), 36:38; 2:2 Киселев (Зайцев, Фурса), 38:07; 2:3 Фурса (Хришпенц, Киселев), 48:08; 2:4 Гриценко (Хришпенц), 48:34; 2:5 Савченко (Боевых, Гриценко – старш.), 53:31; 2:6 Зайцев (Киселев, Толстушко), 54:48

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Поединок "Белый Барс" начал с заброшенной шайбы – Назар Ружников вовремя оказался на пятаке и здорово сыграл на добивании, открыв счет в матче. А через три минуты Иван Панов отправил в ворота Никиты Гордюшина вторую шайбу, чем обеспечил своей команде неплохое преимущество.

На второй период гости вышли с уверенным решением отыграться и под конец двадцатиминутки это дало свои плоды – сначала в меньшинстве Александра Качулу прошил Алексей Красильников, а после счет на табло сравнял лучший бомбардир УХЛ в текущем сезоне Николай Киселев. Таким образом, после 40-ка минут поединка, команды были вынуждены начинать все сначала.

Третья двадцатиминутка стала бенефисом "Кременчуга" – "горожане" смогли отправить в ворота Александра Качулы еще четыре шайбы. Провальный третий период не позволил подопечным Константина Буценко удержать преимущество и во второй раз в сезоне обыграть "Кременчуг", а подопечные Александра Савицкого смогли сократить отставание от "Донбасса" до двух очков.

МХК Динамо – Ледяные Волки 4:3 (1:0; 0:1; 3:2)

Шайбы: 1:0 Сиротенко (Халин, Наливайко), 2:02. 1: 1 Федосов (Микульчик, Шабанов – стар.), 28:04. 2:1 Пойманов (Сиротенко, Халин), 46:39. 3:1 Халин (Пойманов), 51:13. 3:2 Найденов (Дворник, Бурнатов), 51:22. 3:3 Овчинников (штрафн. бросок), 54:38. 4:3 Олейник (Скрипец, Фирсов), 57:36

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл Алексей Сиротенко, добив игровой снаряд в ворота после броска Богдана Наливайко. Следующую шайбу зрителям пришлось ждать до середины второго периода, когда "Ледяным Волкам" удалось сравнять счет – Иван Федосов реализовал численное преимущество своей команды.

Самым результативным выдался конечный период матча. Сначала в воротах Виталия Власенко дважды, усилиями Сергея Пойманова и Дмитрия Халина, отличились харьковчане, и к 52-й минуте счет на табло был 3:1. Однако буквально в течение пары минут "Ледяным Волкам" удалось отыграться: сначала шайбу забросил Александр Найденов, а затем штрафной бросок реализовал Алексей Овчинников.

Равный счет на табло держался до 58-й минуты, когда забросил Никита Олейник. Этот гол прервал 16-матчевую "сухую" серию нападающего харьковчан и принес победу МХК "Динамо".

Днепр-Донбасс 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Гончаров (Игнатенко, Захаров), 41:34. 1:1 Декало (Золотухин, Белоусов), 41:46. 1:2 Романенко, 43:05. 2:2 Ромащенко (Бондаренко, Дунаев 2), 55:59

В первом периоде команды присматривались друг к другу, уделяя внимание прежде всего обороне собственных ворот. Чуть лучше выглядели подопечные Сергея Витера, но хозяева сдерживали атаку противника.

В похожем ключе прошла и вторая 20-минутка. Острые голевые моменты создавались не так часто, как этого бы хотели рядовые болельщики хоккея. Неточность спортсменов и надежная игра Олега Петрова и Богдана Дьяченко в рамке оставили зрителей без голов и во втором периоде.

В третьем периоде сначала гости благодаря точному удару Владислава Гончара вырвались вперед. Но через 14 секунд пришел ответ от "Днепра" – Илья Декало мощно выстрелил с синей линии и попал точно в цель. И тут же "Донбасс" забивает во второй раз: Владимир Романенко самостоятельно разобрался у ворот соперника и бросил мимо Олега Петрова – 1:2.

Хозяева большими силами пошли в атаку, и могли поплатиться за это – дончане несколько раз убегали от защиты противника, но не могли забросить шайбу в третий раз. Херсонцы, в свою очередь, добились желаемого, когда реализовали двойное большинство: завершил затяжную комбинацию Руслан Ромащенко. До конца периода оба клуба так и не забили.

Судьбу противостояния спортсмены выясняли в серии послематчевых буллитов. И здесь у хозяев осталось больше сил и нервов – "Днепр" дважды забросил в ворота Дьяченко, в то время как Олег Петров лишь однажды не выручил своих партнеров.

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