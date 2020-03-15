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"Днепр" всухую разбил "Динамо" и вышел в полуфинал плей-офф УХЛ-видео

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Херсонский "Днепр" разгромил МХК "Динамо" во втором матче четвертьфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги.

Днепр – Динамо 12:0 (3:0, 5:0, 4:0)

Серия – 2:0

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Команда Дмитрия Пидгурского сумела удержать свои ворота на замке, а взамен забросила 12 шайб соперникам.

Таким образом, "Днепр" выиграл четвертьфинальную серию и вышел в полуфинал УХЛ, где встретится с "Донбассом". Первый матч команды проведут 19 марта.

Днепр – Динамо видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт МХК "Динамо" ХК Днепр Хоккей
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