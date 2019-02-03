"Днепр" выиграл матч у чемпиона, отыграв отставание в 19 очков в последней четверти

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"Днепр" обыграл "Обезьян"
"Днепр" обыграл "Обезьян" / ФБУ

Настоящую баскетбольную драму устроили баскетболисты "Днепра" и "Черкасских Обезьян". Победителя этой встречи пришлось определять лишь в овертайме, а хозяева создали настоящую сенсацию.

Днепр Черкасские Обезьяны 92: 87 ОТ (14:22, 18:16, 21:22, 30:23, 9:4)

"Днепр" не слишком удачно начал матч. Баскетболистов подводила результативность. Зато "Обезьяны" набирали очки. Поэтому уже после первой четверти были впереди на 8 очков.

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Вторая и третья четверть мало что изменила в игре. За это время разница в счете стала двузначной, и хозяевам площадки удалось благодаря броску за дуги перед четвертой четвертью сократить ее до 7 очков.

Вскоре после начала последней десятиминутки "Обезьяны" сделали рывок 0:8, увеличив свое преимущество до 19 очков. Поэтому казалось, что гости доведут матч до победы. И после этого "Днепр" сотворил маленькое чудо – невероятный рывок 21:0 и уже хозяева были впереди. И за 31 секунду до конца основного времени Янг дальним попаданием восстановил равновесие – 83:83. Мишула мог снова вывести "Днепр" вперед, но промахнулся. Поэтому игра перешла в овертайм. Там уже хозяева свою победу не упустили.

Поэтому "Днепр" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. Черкасские Обезьяны остались восьмыми.

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Теги: Спорт Баскетбол БК Черкасськие Мавпы БК Днепр чемпионат Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
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