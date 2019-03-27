"Днепр" выиграл серию у "Кременчуга" и стал вторым финалистом УХЛ

В решающем полуфинальном матче плей-офф УХЛ между "Кременчугом" и "Днепр", херсонцы победили со счетом 6:2 и вышли в финал.

"Кременчуг" – "Днепр" 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

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Первый период матча завершился вничью 1:1. Макарицкий вывел "Днепр" вперед, а Киселев восстановил равновесие. Во второй трети Жвачкин дважды забил за "Днепр". В заключительном периоде Янишевский и Дунаев увеличили преимущество гостей и сняли все вопросы о победителе в матче.

В итоге, 6:2 – победа "Днепра". "Днепр" победил "Кременчуг" в серии со счетом 4:3.

Интересно, херсонский "Днепр" с первой же попытки вышел в финал УХЛ, где его соперником за главные награды лиги будет "Донбасс".

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