"Днепр" выиграл Суперкубок Украины, одолев "Химик" по сумме двух матчей

Баскетбольный клуб "Днепр" выиграл Суперкубок Украины. Обладатель Кубка Украины по сумме двух матчей одолел чемпиона Суперлиги южненский "Химик".

Днепр – Химик 82:85 (17:16, 23:21, 24:22, 18:26)

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Первый поединок, который проходил в Южном, сумели выиграть баскетболисты "Днепра". Следовательно, именно они были ближе к общей победе. В первой четверти матча в Днепре между хозяевами паркета и гостями из Южного шла ожесточенная борьба. "Днепру" удалось выиграть четверть с разницей в одно очко.

Следующая 10-минутка также прошла в борьбе, которую "Химик" проиграл. На большой перерыв команды ушли с преимуществом подопечных Дениса Журавлева +3. Третью четверть днепряне также записали себе в актив, выиграв ее с разницей в два очка. Но преимущество было мизерное, что позволяло "Химику" думать о камбэке.

В начале последней 10-минутки "Химик" сравнял счет 64:64. Хозяева попытались уйти в отрыв 71:66. Но после того, как "Химик" взял тайм-аут, счет стал 73:72. За три минуты и 26 секунд до конца матча "Химик" впервые вышел вперед 73:74. Впоследствии Фесенко нарушил правила в атаке и "Химик" получил шанс для штрафных.

Казалось, что "Днепр" посыпался и счет быстро стал 73:78. "Химик" удерживал преимущество и за 17 секунд до конца игры результат на табло был 82:83. "Химик" реализовал два штрафных, увеличив преимущество до трех очков и выиграл матч.

Но этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть Суперкубок Украины. Благодаря победе в первой игре с разницей в 15 очков "Днепр" отпраздновал общую победу.