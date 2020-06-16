До и после: Усик резко сменил имидж – фото
Непобедимый украинский боксер Александр Усик появился в новом образе. 33-летний боксер постригся и сбрил бороду.
В своем инстаграме Александр Усик опубликовал две фотографии – до и после смены имиджа.
К слову Усик встретится с победителем боя Джошуа – Фьюри: украинцу нужно сделать два шага
Боксер заметно посвежел на лице.
Александр Усик / Фото instagram.com/usykaa
Изменение имиджа поддержали и подписчики Александра в инстаграме.
Кстати Усик – Чисора: появилось неожиданное место поединка
Когда Усик вернется в ринг
Предыдущий бой боксер провел в октябре 2019 года, когда в США победил Чазза Уизерспуна. Это был дебют для украинца в супертяжелом весе.
Следующий бой официальный претендент на титул WBO должен провести против Дерека Чисоры.
Встреча должна была пройти 23 мая в Лондоне, но перенесена на неопределенный срок из-за карантина.
Бой все еще может произойти в Британии при пустых трибунах, или же будет перенесен в Саудовскую Аравию.