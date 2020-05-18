"До сих пор не могу спокойно смотреть": Шевченко назвал самый ужасный момент в карьере
Наставник сборной Украины и выдающийся футболист Андрей Шевченко трижды выходил в финал Лиги чемпионов со своими клубами. Дважды с "Миланом" и однажды с "Челси". Только один финал Шевченко удалось выиграть.
В эфире программы "Большой футбол" на канале "Футбол 1" Шевченко вспомнил драматический финал Лиги чемпионов 2005 в Стамбуле.
Кстати Шевченко рассказал, покинет ли сборную Украины ради "Милана"
По словам экс-футболиста, этот матч остался для него худшим воспоминанием в карьере футболиста.
Шевченко в серии послематчевых пенальти не забил решающий пенальти, который принес победу "Ливерпулю". Однако для Шевченко самый болезненный другой момент игры.
До сих пор я не могу спокойно смотреть на момент, когда я не забил на последних минутах дополнительного времени – Ежи Дудек отразил два моих удара в упор. Очень трудно понять, что там произошло,
– заявил Шевченко.
Шевченко признал, что ошибся в нереализованных пенальти.
"Я должен был его реализовывать, – сказал Шевченко. – К этому я очень спокойно отношусь, но момент в игре остается для меня загадкой. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить эту ситуацию", – рассказал Андрей Шевченко.
Смотрите видео моментов стамбульского финала
Как известно, после первого тайма "Милан" побеждал со счетом 3:0. Однако во втором тайме "Ливерпуль" отыгрался и основное время завершилось со счетом 3:3.
В серии пенальти мерсисайдцы оказались более удачными соперника и в пятый раз выиграли Лигу чемпионов.
Шевченко выиграл Лигу чемпионов в 2003 году, когда "Милан" победил "Ювентус". Тогда украинец реализовал последний пенальти.
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