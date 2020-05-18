"До сих пор не могу спокойно смотреть": Шевченко назвал самый ужасный момент в карьере

Наставник сборной Украины и выдающийся футболист Андрей Шевченко трижды выходил в финал Лиги чемпионов со своими клубами. Дважды с "Миланом" и однажды с "Челси". Только один финал Шевченко удалось выиграть.

В эфире программы "Большой футбол" на канале "Футбол 1" Шевченко вспомнил драматический финал Лиги чемпионов 2005 в Стамбуле.

Кстати Шевченко рассказал, покинет ли сборную Украины ради "Милана"

По словам экс-футболиста, этот матч остался для него худшим воспоминанием в карьере футболиста.

Шевченко в серии послематчевых пенальти не забил решающий пенальти, который принес победу "Ливерпулю". Однако для Шевченко самый болезненный другой момент игры.

До сих пор я не могу спокойно смотреть на момент, когда я не забил на последних минутах дополнительного времени – Ежи Дудек отразил два моих удара в упор. Очень трудно понять, что там произошло,

– заявил Шевченко.

Шевченко признал, что ошибся в нереализованных пенальти.

"Я должен был его реализовывать, – сказал Шевченко. – К этому я очень спокойно отношусь, но момент в игре остается для меня загадкой. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить эту ситуацию", – рассказал Андрей Шевченко.

Смотрите видео моментов стамбульского финала

Как известно, после первого тайма "Милан" побеждал со счетом 3:0. Однако во втором тайме "Ливерпуль" отыгрался и основное время завершилось со счетом 3:3.

В серии пенальти мерсисайдцы оказались более удачными соперника и в пятый раз выиграли Лигу чемпионов.

Шевченко выиграл Лигу чемпионов в 2003 году, когда "Милан" победил "Ювентус". Тогда украинец реализовал последний пенальти.

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