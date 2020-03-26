До конца года в Украине доживут не все клубы: Худжамов о последствиях карантина

Украинский вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов считает, что после вынужденного перерыва в чемпионате из-за пандемии коронавируса, несколько клубов могут перестать существовать.

Украинский вратарь сказал, что в его клубе нет никаких проблем с выплатой зарплаты. Худжамов считает, что по хорошему нужно доиграть все оставшиеся матчи чемпионата и все решить по спортивному принципу, но есть большой форс-мажор – пандемия коронавируса. Рисковать здоровьем не нужно.

Читайте также Врач "Черноморца" дал оптимистичные прогнозы по поводу уничтожения коронавируса в Украине

Я думаю, что до конца года в Украине доживут не все клубы. Не у всех же было хорошее финансовое положение и до этого. Денег будет меньше, а проблем больше. Зарплаты же футболистам и сотрудникам клуба никто не отменял,

– прокомментировал Худжамов в эфире ТК "Футбол".

Добавим, что из-за пандемии коронавируса все футбольные чемпионаты временно остановили. Чемпионат Белоруссии – единственный чемпионат в самом разгаре.

Кабинет Министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны в среду, 25 марта. Кроме того, ранее в стране ввели карантин с 12 марта по 3 апреля. Теперь его продлили еще на 3 недели.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.