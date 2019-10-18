До всех этих событий у меня было хорошее мнение об Украине, – российская теннисистка

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пообщалась с журналистами после победы над Элиной Свитолиной на Кубке Кремля. Россиянка победила представительницу Украины в 1/8 финала.

После игры Веронику спросили об отношениях России и Украины. В частности, россиянка получила такой вопрос: "Очень много разговоров об отношениях России и Украины. Пытаются на этом сделать хайп, столкнуть лбами или же наоборот. Как вы на это все смотрите и думали ли об этом до матча?"

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Кудерметова заявила, что у нее было нормальное мнение об Украине до этих событий.

Нет, я не думала об этом, это для меня не имело никакого значения, из Украины моя соперница или из другой страны. На самом деле, если быть откровенной, до всех этих событий у меня было хорошее и нормальное мнение об Украине, что там нормальные люди, все хорошо.

Но когда все это началось, когда появлялись плохие новости и был негатив, то действительно внутри что-то меняется, и начинаешь на все это смотреть с опаской. На подсознательном уровне уже все по-другому,

– цитирует россиянку sport24.

Кто такая Вероника Кудерметов?22-летняя российская теннисистка. На данный момент в рейтинге WTA Вероника занимает 42 место. Россиянка выиграла только один турнире серии WTA и четыре серии ITF.

Как известно, Свитолина стартовала на Кубке Кремля с 1/8 финала. Украинка проиграла россиянке по итогам трех сетов.

Также на стадии 1/8 финала турнир в Москве покинула Даяна Ястремская.